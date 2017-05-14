В аппарате Макрона уже сделаны первые назначения

Клэр Демесмей, Юлия Хаманн, IPG

Во Франции неудовлетворенность ЕС достигла высокого уровня: свыше четверти французов сегодня придерживаются мнения, что членство в ЕС приносит больше минусов, чем плюсов... Нужно ли олицетворять разрыв с Европой, чтобы стать президентом Франции в 2017 году?