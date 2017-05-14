В аппарате Макрона уже сделаны первые назначения

В команде новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона уже сделаны первые назначения.
Об этом сообщает Le Figaro.
По данным издания, Макрон назначил 44-летнего Алекси Колера на пост генерального секретаря Елисейского дворца. Колер возглавлял кабинет Макрона (2014-2016 годы), когда тот был министром экономики Франции.
Кроме того, главным советником по вопросам внешней политики назначено 61-летнего посла Франции в Германии Филиппа Этьена.
Руководителем аппарата президента станет 64-летний Патрик Строда, который занимал должность префекта региона Иль-де-Франс.
А специальным советником назначено 30-летнего Исмаэля Емельяна, который ранее занимался стратегией кампании движения "Вперед".
Напомним, в Елисейском дворце сегодня, 14 мая, прошла торжественная церемония передачи президентских полномочий новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.