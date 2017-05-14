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В аппарате Макрона уже сделаны первые назначения

Воскресенье, 14 мая 2017, 16:28
Версия для печати Комментарии

В команде новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона уже сделаны первые назначения.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, Макрон назначил 44-летнего Алекси Колера на пост генерального секретаря Елисейского дворца. Колер возглавлял кабинет Макрона (2014-2016 годы), когда тот был министром экономики Франции.

Кроме того, главным советником по вопросам внешней политики назначено 61-летнего посла Франции в Германии Филиппа Этьена.

Руководителем аппарата президента станет 64-летний Патрик Строда, который занимал должность префекта региона Иль-де-Франс.

А специальным советником назначено 30-летнего Исмаэля Емельяна, который ранее занимался стратегией кампании движения "Вперед".

Напомним, в Елисейском дворце сегодня, 14 мая, прошла торжественная церемония передачи президентских полномочий новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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