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В Средиземном море нашли тела семи мигрантов, 484 человека - спасены

Воскресенье, 14 мая 2017, 16:56
Версия для печати Комментарии

В Средиземном море накануне спасатели нашли тела семи человек, которые погибли в попытке добраться до Европы, 484 мигранта были спасены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные итальянской береговой охраны.

Мигранты были спасены из четырех отдельных резиновых лодок итальянской береговой охраной, военно-морским флотом, спасательной группой и двумя частными судами.

Береговая охрана не сообщила никаких подробностей о происхождении мигрантов, однако большинство мигрантов прибывают в Италию из стран Африки, расположенных к югу от Сахары или Бангладеш.

По подсчетам МОМ, этого года 1 222 человек погибли, пытаясь добраться до берегов ЕС по этому маршруту по состоянию на 10 мая, по сравнению с 966 лицами в прошлом году в этот же период.

Ранее сообщалось, что в начале мая в Средиземном море около 250 человек пропали без вести или могли затонуть, пытаясь добраться до берегов Европы.

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