Трамп впечатлён Макроном, встреча пройдет уже 25 мая в Брюсселе

Понедельник, 15 мая 2017, 10:02

Президент США Дональд Трамп и новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон проведут встречу во время совместного ланча в Брюсселе в этом месяце.

Об этом сообщает AFP.

Высокопоставленные чиновники администрации США сообщили, что Трамп будет иметь встречу с Макроном 25 мая в Брюсселе.

В Белом доме считают, что 39-летний французский центрист, который занял свой пост в воскресенье, и 70-летний лидер США уже не такие неудобные союзники, как это сначала может показаться.

"И все это - несмотря на подозрения, что Трамп вроде бы предпочел бы, чтобы ультраправый кандидат Марин Ле Пен выиграла последние выборы во Франции", - отмечает AFP.

"Они - двое новых лидеров на сцене", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа, добавив, что недавний телефонный разговор между двумя лидерами прошел очень хорошо.

Трамп "был очень впечатлен господином Макроном", - сказал чиновник.

Напомним, в Елисейском дворце 14 мая прошла торжественная церемония передачи президентских полномочий новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.