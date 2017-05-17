В Европарламенте пройдет церемония подписания безвиза для Украины

Среда, 17 мая 2017, 09:16

В среду в Европейском парламенте состоится торжественная церемония подписания законодательного акта, которым будет введен безвизовый режим для граждан Украины.

Согласно программе канала ЕС Europe by Satellite, начало церемонии подписания запланировано на 15:40 по киевскому времени.

Документ будет подписан президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абелой.

В церемонии подписания также примут участие президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу украинского безвиза Мария Габриэль.

После подписания решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Как сообщалось, 11 мая Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".