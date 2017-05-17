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Путин заявил, что передал секретное послание G7 через премьера Италии

Среда, 17 мая 2017, 15:13
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Президент России Владимир Путин заявил, что передал странам G7 секретное послание через премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

Об этом Путин заявил журналистам по итогам российско-итальянских переговоров, передает ТАСС.

"Что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру (Италии Паоло Джентилони. - Ред.), то он имеет секретный характер, я вам не могу об этом сообщить", - сказал Путин.

"Это секретная информация", - с улыбкой добавил Путин.

Сообщается, что ответ на данный вопрос последовал после того, как Путин прокомментировал информацию о секретных данных, переданных президентом США Дональдом Трампом главе МИД РФ Сергею Лаврову 10 мая в Вашингтоне.

"Мы одновременно видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения в отношении действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Россия готова предоставить стенограмму разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если администрация США будет не против.

Напомним, недавно издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл ему сверхсекретную информацию относительно "Исламского государства". Раскрытие этой информации поставило под угрозу важнейший источник американской разведки в вопросе "Исламского государства".

В Белом доме опровергли раскрытие данных. Дональд Трамп при этом заявил, что имел полное право делиться с Россией информацией, которая касается вопросов терроризма и безопасности авиаполетов.

Накануне СМИ сообщили, что информация, которую президент США Дональд Трамп рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову во время переговоров в Вашингтоне, касалась планов террористической группировки "Исламское государство" взорвать пассажирский самолет бомбой, встроенной в ноутбук.

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