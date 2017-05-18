В ДТП в Турции пострадали 16 украинских туристов – посольство

Четверг, 18 мая 2017, 13:05

В ДТП в турецкой провинции Мугла пострадали 16 украинских туристов, а также гид и водитель.

Об этом сообщает офис по вопросам культуры и туризма посольства Турции в Украине, передает "Інтерфакс-Україна".

Двое людей госпитализированы, 16 людям оказали амбулаторную медицинскую помощь.

"В результате аварии из 18 человек, которые находились в автобусе (16 украинских туристов, гид и водитель) двое были госпитализированы, а 16 людям была оказана амбулаторная медицинская помощь. Угрозы жизни двум госпитализированным нет", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в автобусе находились туристы из Украины из разных отелей Бодрума, они направлялись на однодневную экскурсию в Памуккале в провинции Денизли.

Напомним, ранее турецкое издание Hurriyet Daily News сообщило, что в Турции микроавтобус, перевозивший российских туристов, перевернулся 18 мая на трассе между Мугла и Денизли на юго-западе Турции. Около 18 человек получили травмы.

Посольство РФ в Анкаре заявило, что в автобусе, который перевернулся в Турции 18 мая, находились граждане Украины, а не России.