Трамп назвал назначение спецсоветника "охотой на ведьм"

Четверг, 18 мая 2017, 15:28

Президент США Дональд Трамп назвал назначение спецсоветника в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США крупнейшей охотой на ведьм в истории США.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Со всеми этими незаконными действиями, которые имели место в кампании Клинтон и администрации Обамы, никогда не было назначений особых советников.

Это грандиозная охота на ведьм в истории американской политики!" - написал он.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 травня 2017 р.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 травня 2017 р.

Напомним, спецсоветником в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Одной из задач Мюллера на посту спецсоветника является изучение "каких-либо связей и взаимодействий между российским правительством и лицами, имеющими отношение к избирательной кампании президента США Дональда Трампа".

Через час после назначения Мюллера Трамп заявил, что расследование очистит его и его команду.

По информации Bloomberg, Трамп был уведомлен о том, что бывшего директора ФБР Роберта Мюллера назначат специальным советником лишь за 25 минут до обнародования этого решения.

Сообщается, что заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн сначала подписал соответствующие документы, и только потом сообщил об этом юрисконсульта Белого дома.