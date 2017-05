Трамп назвал назначение спецсоветника "охотой на ведьм"

Президент США Дональд Трамп назвал назначение спецсоветника в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США крупнейшей охотой на ведьм в истории США.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Со всеми этими незаконными действиями, которые имели место в кампании Клинтон и администрации Обамы, никогда не было назначений особых советников.

Это грандиозная охота на ведьм в истории американской политики!" - написал он.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!