Греция и международные кредиторы достигли соглашения по пакету реформ

Греция и представители иностранных кредиторов достигли соглашения относительно пакета реформ, которые открывают стране путь к получению новых кредитов.
Об этом заявил министр финансов Греции Евклид Цакалотос, передает Reuters.
"Переговоры по техническому соглашению были завершены по всем вопросам, путь к переговорам по списанию задолженности проложен", - сказал Цакалотос.
Договоренностей достигли утром во вторник, 2 мая.
Соглашение предусматривает введение новых мер жесткой экономии. В частности, содержит изменение трудового законодательства, изменения в сфере энергетики, сокращение пенсий и повышение налогов.
Ранее Афины пообещали сократить пенсии в 2019 году и повысить налоги в 2020 году, чтобы сэкономить до 2% ВВП.
Переговоры продолжались с октября и затянулись на полгода из-за разногласий между Европейским Союзом и Международным валютным фондом по финансовым показателям.
Теперь Греция должна законодательно утвердить новые меры, прежде чем министры финансов еврозоны одобрят выделение кредитов.
Напомним, в июле Греция должна выплатить около 7 млрд евро в рамках погашения задолженности.
Глава Международного валютного фонда ранее заявила, что Фонд будет участвовать в реализации программы финансовой помощи Греции только при условии, что долг страны является устойчивым и будет реструктуризирован.