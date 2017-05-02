Греция и международные кредиторы достигли соглашения по пакету реформ

Вторник, 02 мая 2017, 09:35

Греция и представители иностранных кредиторов достигли соглашения относительно пакета реформ, которые открывают стране путь к получению новых кредитов.

Об этом заявил министр финансов Греции Евклид Цакалотос, передает Reuters.

"Переговоры по техническому соглашению были завершены по всем вопросам, путь к переговорам по списанию задолженности проложен", - сказал Цакалотос.

Договоренностей достигли утром во вторник, 2 мая.

Соглашение предусматривает введение новых мер жесткой экономии. В частности, содержит изменение трудового законодательства, изменения в сфере энергетики, сокращение пенсий и повышение налогов.

Ранее Афины пообещали сократить пенсии в 2019 году и повысить налоги в 2020 году, чтобы сэкономить до 2% ВВП.

Переговоры продолжались с октября и затянулись на полгода из-за разногласий между Европейским Союзом и Международным валютным фондом по финансовым показателям.

Теперь Греция должна законодательно утвердить новые меры, прежде чем министры финансов еврозоны одобрят выделение кредитов.

Напомним, в июле Греция должна выплатить около 7 млрд евро в рамках погашения задолженности.

Глава Международного валютного фонда ранее заявила, что Фонд будет участвовать в реализации программы финансовой помощи Греции только при условии, что долг страны является устойчивым и будет реструктуризирован.