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Польша возмутилась из-за слов Макрона о дружбе Качиньского с Ле Пен

Вторник, 02 мая 2017, 12:21
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МИД Польши возмутили слова кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона о том, что друзьями его оппонентки Марин Ле Пен являются президент России Владимир Путин и лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Об этом говорится в заявлении польского МИД.

Польские дипломаты называют сравнения Макрона недопустимыми.

"Еще раз во время избирательной кампании во Франции, союзнической стране, которая так же как и Польша относится к ЕС и НАТО, кандидат, который борется за высший пост в государстве, прибегает к недопустимым сравнениям и упрощениям, которые вводят в заблуждение общественное мнение", - говорится в заявлении польского ведомства.

Польский МИД подчеркивает, что правительство Польши "не является союзником Марин Ле Пен, указания на якобы союз между госпожой Ле Пен и лидером партии" Право и справедливость "является манипуляцией, а зачисление Ярослава Качиньского в круг друзей Ле Пен, нарушающих различные свободы, является неуместным и безответственным ".

Кроме того, в заявлении отмечается, что любой, кто хорошо знает историю и внутриполитическую ситуацию в Польше, не имеет права забрасывать полякам симпатию к империалистической России.

В понедельник, 1 мая, Эммануэль Макрона на митинге в Париже заявил, что друзьями и союзниками его соперницы Марин Ле Пен являются "режимы Орбана, Качиньского и Путина, которые ежедневно нарушают многочисленные свободы", пишет Gazeta Wyborcza.

Напомним, ранее Польша раскритиковала заявление Эммануэля Макрона о необходимости санкций против Варшавы, "которая нарушает принципы ЕС и демонстрирует отсутствие уважения к европейским ценностям".

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