Эрдоган вернулся в ряды правящей партии Турции, следующий шаг - лидерство

Вторник, 02 мая 2017, 14:25

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал заявление о вступлении в правящую "Партию справедливости и развития" и снова стал ее членом.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В ряды политсилы Эрдоган вернулся во время собрания парламентской фракции партии во вторник, 2 мая.

Как ожидается, 21 мая Эрдогана переизберут новым лидером политической силы на внеочередном конгрессе "Партии справедливости и развития".

Возвращение Эрдогана в ряды политсилы стало возможным после проведения конституционного референдума 16 апреля, на котором большинство граждан поддержали усиление президентских полномочий.

Эрдоган был вынужден покинуть партию после избрания президентом 2014 года и в течение трех лет был беспартийным. Руководство политической силой перешло к тогдашнему премьер-министру Ахмету Давутоглу.

Сейчас "Партию справедливости" и развития возглавляет премьер-министр Бинали Йылдырым.