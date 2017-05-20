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На выборах президента Ирана побеждает действующий глава государства Роухани

Суббота, 20 мая 2017, 11:44
Версия для печати Комментарии

Действующий президент Ирана Хасан Роухани побеждает на выборах главы государства, которые состоялись 19 мая.

Об этом сообщает государственное иранское агентство IRNA.

Представитель Министерства внутренних дел Ирана сообщил, что почти все бюллетени посчитаны и за Роухани проголосовали 22,7 млн граждан (больше половины избирателей).

Соперник Роухани от консервативного лагеря Ибрагим Раиси набрал 15,4 миллионов голосов избирателей. Остальные кандидаты не набрали и 500 тысяч голосов.

Ранее в МВД сообщили, что на выборах президента проголосовали более 40 миллионов иранцев, а явка превысила 70%, что примерно соответствует показателям выборов 2013 года.

Умеренные реформы Роухани дали возможность 2015 году заключить ядерное соглашение между Ираном и мировыми лидерами, что привело к ослаблению международных санкций против Тегерана.

68-летний Роухани обещал открыть Иран для всего мира и дать своим гражданам больше свободы. Впрочем, он неожиданно столкнулся с серьезным вызовом со стороны Раиси, который является протеже Верховного лидера Али Хаменеи.

Согласно теократической системе исламской республики, Верховный лидер аятолла Али Хаменеи имеет полномочия принимать окончательные решения по всем политическим вопросам.

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