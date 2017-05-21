Автобус с членами правящей партии Турции попал в ДТП, 32 раненых

Воскресенье, 21 мая 2017, 12:53

Автобус, перевозивший делегатов внеочередного конгресса правящей партии Турции, попал в ДТП в турецком городе Полатлы, 32 человека получили ранения.

Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что автобус вез с Измира членов Партии справедливости и развития на внеочередной конгресс, на котором, как ожидается, Эрдогана переизберут лидером политсилы.

В салоне автобуса находились 39 человек, 32 получили ранения после того, как автобус врезался в забор. Сообщается, что водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, из-за чего и произошла авария.

Также отмечают, что пострадавших госпитализировали, их состояние здоровья в норме.