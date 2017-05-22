Трамп говорит, что на встрече с Лавровым ни разу не упоминал Израиль

Понедельник, 22 мая 2017, 19:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни разу не упоминал Израиль в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, опровергая таким образом сообщении СМИ о разглашении им секретной информации, которая была получена от Израиля.

Об этом Трамп заявил во время своего визита в Израиль на пресс-конференции с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает Politico.

"Сотрудничество разведок впечатляет", - сказал Нетаньяху журналистам.

После этих слов Трамп сделал паузу и попросил прессу не покидать комнату: "Эй, ребята", - сказал он. "Так, чтобы вы понимали, я никогда не упоминал слово или название 'Израиль'. Никогда не упоминал его во время этого разговора", - сказал Трамп.

"Они все говорят, что я это сделал", - добавил он, обращаясь к Нетаньяху и махнув рукой в сторону прессы. "Вы имеете еще одну ложную историю. Я никогда не упоминал слово Израиль", - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что секретная информация, которую раскрыл президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, была предоставлена Соединенным Штатам источником из Израиля.

Как известно, издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл ему сверхсекретную информацию относительно "Исламского государства". Раскрытие этой информации поставило под угрозу важнейший источник американской разведки в вопросе "Исламского государства".