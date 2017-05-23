МИД выясняет, есть ли среди пострадавших в Манчестере украинцы

Вторник, 23 мая 2017, 08:03

МИД выясняет, нет ли украинцев среди пострадавших при взрыве в Манчестере, в результате которого, по официальным данным полиции, погибли 19 человек и еще полсотни получили ранения.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Консул выясняет, нет ли украинцев среди пострадавших при теракте в Манчестере", - говорится в сообщении.

Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 23 травня 2017 р.

Напомним, вечером 22 мая на самой большой арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, в результате которого, по данным полиции, погибли 19 человек и 50 получили ранения, инцидент предварительно рассматривают как террористический акт.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвала инцидент "ужасным терактом" и прервала свою кампанию перед досрочными парламентскими выборам 8 июня.