Британские партии приостанавливают предвыборные мероприятия из-за взрыва в Манчестере

Вторник, 23 мая 2017, 08:28

Лидеры британских партий договорились приостановить все мероприятия в рамках предвыборной кампании в связи со взрывом в Манчестере.

Об этом сообщает The Guardian.

Первой о приостановлении кампании объявила премьер-министр и лидер Консервативной партии Тереза ​​Мэй. Во вторник утром она примет участие в заседании чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Все мероприятия, связанные с избирательной кампанией, отменил лидер либеральных демократов Тим Фаррон. Он также выразил соболезнования жертвам и всем, кто пострадал от взрыва.

Шотландская национальная партия должна была обнародовать во вторник свой предвыборный манифест, однако решила перенести событие.

"Правительство Шотландии сотрудничает с шотландской полицией и правительством Великобритании чтобы обеспечить полное понимание ситуации, развивается", - заявила лидер Шотландской национальной партии Старджен.

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин подтвердил, что лейбористы тоже приостанавливают свою предвыборную кампанию.

"Я поговорил с премьер-министром и мы договорились, что все национальные кампании перед всеобщими выборами будут приостановлены до дальнейшего уведомления", - сказал Корбин.

Напомним, вечером 22 мая на самой арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, в результате которого, по данным полиции, погибли 19 человек и 50 получили ранения, инцидент предварительно рассматривают как террористический акт.