Теракт в Манчестере: сторонники ИГИЛ в соцсетях "прославляют" нападение

Вторник, 23 мая 2017, 13:36

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракта в Манчестере, но сторонники ИГИЛ "прославляют" нападение в социальных сетях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, твиттер-аккаунты, связанные с джихадистами, используют хэштеги, связанные с взрывом в Манчестере, в своих сообщениях, где "прославляют" нападение.

Сообщается, что некоторые пользователи поощряют совершать подобные теракты в других местах.

В некоторых сообщениях сторонники боевиков называют теракт актом мести за воздушные удары в Ираке и Сирии.

Напомним, вечером 22 мая на крупнейшей арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, полиция предварительно расследует его как теракт.

По последним данным полиции, число погибших в результате взрыва возросло до 22, раненых – до 59.