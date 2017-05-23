Россия названа главной угрозой в Концепции обороны Польши

Вторник, 23 мая 2017, 13:57

Оборонная концепция Польши утверждает, что главным источником нестабильности в регионе и угрозой является Россия.

Концепция была разработана на основании проведенного в прошлом месяце Стратегического оборонного обзора, передает Rzeczpospolita.

Авторы Концепции считают, что разжигание Москвой конфликта регионального масштаба с участием одного или нескольких государств НАТО является реальной перспективой.

К главным угрозам и вызовам Концепция причисляет агрессивную политику России, стремящейся укрепить свои позиции путем нарушения международного права, применения силы и принуждения в отношении других государств, попыток дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС.

"Особое беспокойство вызывают случаи использования Россией вооруженных сил для реализации политических целей" - утверждают авторы документа.

В Концепции также упомянуты использование Россией кибератак и угроз применения ядерного оружия.

Согласно документу, "РФ остается главным источником нестабильности рядом с восточным флангом НАТО", поскольку она пытается установить влияние на государства бывшего СССР - Украину, Молдову Беларусь, страны Кавказа.

Хотя основным источником угроз в Концепции названа Россия, авторы также упоминают о "нестабильном соседстве южного фланга НАТО" - Ближнем Востоке и Северной Африке.