Найти
АКТУАЛЬНО

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

Россия названа главной угрозой в Концепции обороны Польши

В ЕС и НАТО осуждают теракт в Манчестере

Сенат Нидерландов во вторник рассмотрит Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Взрыв на концерте в Манчестере: 19 погибших, 50 раненых

Безвиза с заморскими территориями стран ЕС придется подождать несколько месяцев




Россия названа главной угрозой в Концепции обороны Польши

Вторник, 23 мая 2017, 13:57
Версия для печати Комментарии

Оборонная концепция Польши утверждает, что главным источником нестабильности в регионе и угрозой является Россия.

Концепция была разработана на основании проведенного в прошлом месяце Стратегического оборонного обзора, передает Rzeczpospolita.

Авторы Концепции считают, что разжигание Москвой конфликта регионального масштаба с участием одного или нескольких государств НАТО является реальной перспективой.

К главным угрозам и вызовам Концепция причисляет агрессивную политику России, стремящейся укрепить свои позиции путем нарушения международного права, применения силы и принуждения в отношении других государств, попыток дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС.

"Особое беспокойство вызывают случаи использования Россией вооруженных сил для реализации политических целей" - утверждают авторы документа.

В Концепции также упомянуты использование Россией кибератак и угроз применения ядерного оружия.

Согласно документу, "РФ остается главным источником нестабильности рядом с восточным флангом НАТО", поскольку она пытается установить влияние на государства бывшего СССР - Украину, Молдову Беларусь, страны Кавказа.

Хотя основным источником угроз в Концепции названа Россия, авторы также упоминают о "нестабильном соседстве южного фланга НАТО" - Ближнем Востоке и Северной Африке.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:13
Франция может оштрафовать концерн Volkswagen на 19,7 млрд. евро - СМИ
14:52
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
14:21
В Манчестере эвакуировали торговый центр, инцидент не связан с терактом
14:14
Задержан подозреваемый в связи с терактом в Манчестере
13:59
В Сирии погибли 225 гражданских за месяц от авиаударов коалиции
13:57
Россия названа главной угрозой в Концепции обороны Польши
13:46
В Германии расследуют дело против офицера Бундесвера, который призывал к путчу
13:36
Теракт в Манчестере: сторонники ИГИЛ в соцсетях "прославляют" нападение
13:30
Мэй: полиция считает, что установила личность смертника из Манчестера
13:04
Бывший глава ЦРУ даст показания по делу о вмешательстве РФ в выборы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктория Руденко

Безвиз уже скоро. Как меняются правила страхования и где приобрести полис

Отмена визового режима с ЕС влечет за собой изменения правил страхования для выезжающих за рубеж. Сейчас наличие страховки является обязательным условием при получении визы. Однако после введения безвизового режима отказываться от страховой защиты также не стоит.

Виктор Савинок, для Европейской правды

Возвращение свободных демократов: кто получит "золотую акцию" в Бундестаге

Убедительная победа христианских демократов на последних региональных выборах существенно увеличивает шансы на новое канцлерство Ангелы Меркель. Все больше шансов, что ей удастся избежать большой коалиции с эсдеками – в Бундестаг готовится вернуться либеральная Свободная демократическая партия (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  