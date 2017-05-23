Задержан подозреваемый в связи с терактом в Манчестере

Вторник, 23 мая 2017, 14:14

Полиция Манчестера заявила о задержании подозреваемого в связи с терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человек и получили ранения еще 59.

Об этом полиция сообщила в Twitter.

"Что касается инцидента на Манчестер-арене прошлой ночью, мы можем подтвердить задержание 23-летнего мужчины на юге Манчестера", - говорится в сообщении.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 травня 2017 р.

Напомним, вечером 22 мая на самой большой арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, который полиция предварительно расследует как теракт.

По последним данным полиции число погибших в результате взрыва возросло до 22, раненых - до 59.

По словам премьера Терезы Мэй, полиция считает, что установила личность смертника.