Задержан подозреваемый в связи с терактом в Манчестере

Полиция Манчестера заявила о задержании подозреваемого в связи с терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человек и получили ранения еще 59.

Об этом полиция сообщила в Twitter.

"Что касается инцидента на Манчестер-арене прошлой ночью, мы можем подтвердить задержание 23-летнего мужчины на юге Манчестера", - говорится в сообщении.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.