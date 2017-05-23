"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

Вторник, 23 мая 2017, 14:52

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq.

"ИГИЛ взяла ответственность за взрыв на концерте в Манчестере", - говорится в сообщении.

#BREAKING IS group claims Manchester concert bombing: Amaq — AFP news agency (@AFP) 23 травня 2017 р.

Пользователи соцсетей распространяют скриншоты агентства Amaq, связанного с ИГИЛ

Напомним, вечером 22 мая на крупнейшей арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, который полиция предварительно расследует как теракт.

По последним данным полиции, число погибших в результате взрыва возросло до 22, раненых - до 59.

По словам премьера Терезы Мэй, полиция считает, что установила личность смертника.