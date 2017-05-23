Полиция Манчестера подозревает в совершении теракта 22-летнего Салмана Абеди

Вторник, 23 мая 2017, 19:48

Британская полиция подозревает в совершении теракта на концерте в Манчестере 22-летнего британського гражданина Салмана Абеди.

Об этом заявил начальник полиции Манчестера Иен Хопкинс, сообщает ВВС.

По словам Хопкинса, полиция пока не может точно утверждать, что террористом-смертником был именно Абеди, потому что идентификация тела еще не завершена.

"Наш приоритет - это продолжать расследование и опрделить, действительно ли он действовал в одиночку или в составе широкой сети", - сказал Хопкинс.

О самом Абеди известно, что он родился в Манчестере и у него есть по крайней мере трое братьев и сестер: старший брат родился в Лондоне, а младшие брат и сестра родились в Манчестере. Семья Абеди происходит из Ливии.

Как известно, результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Кроме того, некоторых людей, которые посещали концерт, до сих пор ищут. Объявление об их исчезновении распространяются в соцсетях.

Взрыв бомбы произошел во время концерта американской исполнительницы Арианы Гранде, сторонниками которой является большое количество молодежи. На арене, которая вмещает 21 тысячу человек, было много детей и подростков.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.