В Ливии задержали отца и брата предполагаемого террориста из Манчестера

Четверг, 25 мая 2017, 07:45

В столице Ливии Триполи был задержан отец и младший брат Салмана Абеди, которого британская полиция считает исполнителем теракта в Манчестере.

Об этом сообщает АР.

Хашим Абеди, 18-летний брат Салмана, был задержан в Триполи во вторник вечером. После ареста Хашим заявил следователям, что он и его брат принадлежали к террористической группы "Исламское государство".

"Брату было известно обо всех подробностях теракта", - говорится в заявлении сирийской антитеррористической службы, которая осуществила задержания.

51-летний отец Салмана и Хашима Рамадан Абеди был задержан в среду. Перед этим в интервью агентству Associated Press он рассказал, что Салман - невиновен, а за 5 дней до теракта сын готовился к паломничеству в Мекку.

Отцу Салмана Абеди не предъявляли обвинения, его задержали только для допроса.

Также Рамадан Абеди подтвердил, что британские власти задержали еще одного его сына, 23-летнего Измаила во вторник.

"Мы не верим в убийство невинных людей. Мы не те, кто взорвал себя среди невинных. Мы ходим в мечети. Мы читаем Коран, но не это", - сказал Рамадан Абеди.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за содеянное.

Полиция считает, что предполагаемый террорист Салман Абеди действовал не один, за терактом стоит целая сеть.