ЕС хочет утвердить новые квоты для Украины к июлю, ряд стран против

Четверг, 25 мая 2017, 11:03

В Европейском Союзе планируют утвердить новые автономные преференции для Украины до конца июня, чтобы успеть к Саммиту Украина-ЕС, который состоится в середине лета.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказал источник в Еврокомиссии.

Основная преграда для этого – формирование единой позиции Совета ЕС, где позиции существенно расходятся. "В сентябре прошлого года расширение торговых квот для Украины утвердила Еврокомиссия. Несколько недель назад – профильный комитет Европарламента. Теперь необходимо, чтоб определился Совет ЕС, после чего мы перейдем к триалогу",- отмечает чиновник.

Он уточняет, что Мальта, председательствующая в ЕС в первой половине 2017 года, стремится завершить эти обсуждения до конца своего мандата.

При этом еврочиновник признает – объемы преференций могут быть существенно пересмотрены. "Еврокомиссия утвердило объем новых квот, однако в Европарламенте решили сократить его, убрав квоты на томаты и пшеницу. В этой ситуации позиция Совета ЕС решающая – она может привести как к возвращению этих позиций в список преференций, так и к дополнительному его сокращению", - пояснил он.

Собеседник "ЕвроПравды" уточняет, что многие страны-члены ЕС не возражают против принятия списка преференций в редакции, предложенной Еврокомиссией. Одновременно ряд восточноевропейских стран выступает за дальнейшее урезание списка. При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

По данным "Европравды", наибольшими противниками преференций для Украины оказались Венгрия и Польша, считая их угрозой для своих агропроизводителей. Также противником предложенного объема преференция является Франция, однако ее позиция не такая жесткая как у Венгрии и Польши.

Примечательно, что в украинском Минагрополитики ключевым достижением предложенных преференций называют увеличение квот на беспошлинный ввоз кукурузы – на 650 тыс. тонн. Источник в Еврокомиссии уточняет – эта позиция не вызывает возражений в Совете ЕС.

Однако он не согласен с оценками украинского министерства. "Действительно, по кукурузе Украина может получить самую большую квоту. Однако действующая таможенная ставка ЕС по этой позиция невелика – всего 5, 35 евро на тонну. Выходит, по этой позиции выгода украинских экспортеров будет меньшей, чем в меньших квотах на ячмень или на пшеницу".

Напомним, Еврокомиссия предлагает предоставить Украине на 3 года дополнительную квоту на беспошлинный експорт 100 тыс. тонн пшеницы (таможенная ставка ЕС – 95 евро за тонну), 650 тыс. тонн кукурузы (5,35 евро), 350 тыс. тонн ячменя (93 евро), 4 тыс. тонн овса (89 евро), 3 тыс. тонн чеснока (93 евро), 3 тыс. тонн меда (таможенная ставка 17,3%). Также планируется дать квоту на 500 тонн виноградного и яблочного сока (ставка на виноградный сок – 18,9%+27 евро на тонну; на яблочный – 36,5%+121 евро на тонну) и 5 тыс. тонн сушеных томатов (14,4%).

Однако в Европарламенте предлагают исключить из этого списка пшеницу и томаты.