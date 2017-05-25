Посол Украины в Чехии требует реакции от газеты, журналист которой восхвалял боевиков "ЛДНР"

Четверг, 25 мая 2017, 11:37

Посольство Украины в Чехии отреагировало на опубликованные газетой Mlada fronta Dnes статьи журналиста Адама Гаека, который незаконно попал в оккупированные районы Донбасса и в своих материалах прославлял боевиков.

Ответ посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса напечатан в указанном издании, сообщил он на своей странице в Facebook.

Посол напоминает, что газета напечатала три больших материалы "специального корреспондента iDnes на востоке Украины", которые переполнены романтизацией и прославлением преступников, захвативших часть украинской территории и взявших в заложники миллионы украинцев.

"Складывается впечатление, что единственной задачей Адама Гаека было максимально обелить образ бандитов, которые вместе с российскими военнослужащими терроризируют местное население на Донбассе и уничтожают остатки его инфраструктуры", - отмечает Перебийнис.

При этом в отношении украинских военных Гаек использует неприемлемые сравнения, более характерные для российских пропагандистских СМИ.

"И хотя уничижительные характеристики Украины и украинцев он вкладывает в уста якобы персонажей своих статей, но общий вывод, к которому он пытается подвести читателей, очевиден: оправдать преступления, которые совершают Россия и ее марионетки на Донбассе", - пишет посол.

Также он отмечает, что корреспондент попал на территорию оккупированных районов Донбасса в обход законов Украины и пересек украинскую границу, очевидно, с территории России.

"Осознает ли редакция, что это бросает тень уже не на журналиста, а в целом на репутацию всего издания? Если же редакция об этом не знала, то готова ли она осудить действия своего журналиста, который, возможно, использовал имя одного из самых влиятельных чешских газет, в только ему известных целях?" - заявил Евгений Перебийнис.

Стоит отметить, что последний матеріал Гаека был опубликован в iDnes 21 мая и имеет название "Чешские воины, сражающиеся на Донбассе: здесь больше демократии, чем у вас". В ней говорится о чешских боевиках на Донбассе, в статье автор "смакует" их преступления против украинцев.