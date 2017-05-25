Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле

Четверг, 25 мая 2017, 19:19

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Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос был ранен сегодня в Афинах во время взрыва в его автомобиле.

Об этом сообщает греческое издание Protothema.

По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля по городу. Ранения получили Пападемос, его водитель и охранник. Сообщается, что бывший премьер получил ранения в ногу и живот.

Сообщается также, что взрыв прогремел, когда Пападемос открыл в автомобиле папку с документами. На фото видно, что пуленепробиваемое стекло распалось, сработали подушки безопасности.

По информации врачей, угрозы жизни Пападемоса и других пострадавших нет.

Пападемос был назначен премьер-министром в ноябре 2011 года на фоне политических и экономических потрясений. Он возглавлял правительство до мая 2012 года.

Он также работал на посту вице-президента Европейского центрального банка.