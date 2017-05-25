Найти
АКТУАЛЬНО

Лидеры НАТО приняли парад военных самолетов над новой штаб-квартирой

Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле

Трамп: НАТО должно сосредоточиться на терроризме, миграции и угрозе от РФ

Трюдо: мы не планируем больше экономить на армии

В новой штаб-квартире НАТО прессу просят не бегать и не кричать на лидеров

Туск о встрече с Трампом: по РФ есть разногласия, но по Украине наши позиции совпадают




Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле

Четверг, 25 мая 2017, 19:19
фото
Версия для печати Комментарии

Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос был ранен сегодня в Афинах во время взрыва в его автомобиле.

Об этом сообщает греческое издание Protothema.

По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля по городу. Ранения получили Пападемос, его водитель и охранник. Сообщается, что бывший премьер получил ранения в ногу и живот.

 

Сообщается также, что взрыв прогремел, когда Пападемос открыл в автомобиле папку с документами. На фото видно, что пуленепробиваемое стекло распалось, сработали подушки безопасности.

По информации врачей, угрозы жизни Пападемоса и других пострадавших нет.

Пападемос был назначен премьер-министром в ноябре 2011 года на фоне политических и экономических потрясений. Он возглавлял правительство до мая 2012 года.

Он также работал на посту вице-президента Европейского центрального банка.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:15
В новой штаб-квартире НАТО прессу просят не бегать и не кричать на лидеров
20:04
В Британии впервые вооруженные полицейские будут патрулировать в поездах
19:40
фото, видео
Лидеры НАТО приняли парад военных самолетов над новой штаб-квартирой
19:19
фото
Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле
19:08
Пентагон обвиняет ИГИЛ в гибели свыше 100 гражданских во время авиаудара в Мосуле
18:38
США: истребитель РФ "непрофессионально" перехватил американский самолет
18:11
Трамп вновь напомнил членам НАТО о финансовых обязательствах
18:03
Трамп: НАТО должно сосредоточиться на терроризме, миграции и угрозе от РФ
17:41
Полиция Косово задержала 4 албанцев по подозрению в подготовке теракта
17:09
Венгрия не видит причин менять закон, уничтожающий университет Сороса
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Катерина Зарембо, Институт мировой политики

Сложности, непонимание и перспективы: аудит украино-израильских отношений

За последние три года Израиль начали воспринимать как "трансформационную модель", ведь эта страна стала успешной, несмотря на продолжающуюся войну... Есть и "обратная сторона". Это – наследие еврейских погромов, а позже – Холокост, с которыми ассоциируется Украина в коллективной памяти израильтян...

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель

НАТО Дональда Трампа: как "отмененный" саммит Альянса станет победой президента США

Конечно, слово "шантаж" на встречах с американцами не звучит и не звучало. Но дипломаты признают: трудно отделаться от впечатления, что Вашингтон испытывает партнеров – как далеко они готовы зайти в своих уступках американской стороне. Пока предел гибкости точно не достигнут...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  