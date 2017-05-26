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Рютте Сенат Нидерландов поддержит Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Пятница, 26 мая 2017, 07:39
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прогнозирует, что 30 мая Сенат (верхняя палата парламента) поддержит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, после чего правительство сможет ратифицировать этот документ.

Об этом Рютте заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Мой прогноз, что Сенат поддержит это на следующей неделе. После чего нидерландское правительство сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации. Это должно произойти на следующей неделе, во вторник. Мы имели хорошие дебаты по этому минувший вторник (23 мая - ред.), Поэтому теперь можем проголосовать и ратифицировать его ", - отметил Рютте.

Премьер Нидерландов надеется, что принятие Соглашения Сенатом будет способствовать стабилизации ситуации в регионе.

"Это очень положительно для ЕС, для Украины, а также для России, потому что это поможет стабилизировать ситуацию в регионе", - отметил Рютте.

Напомним, 23 мая в Сенате Нидерландов состоялись дебаты по ратификации Соглашения, которые засвидетельствовали образования большинства в поддержку документа.

Голосование по одобрению Соглашения Сенатом ожидается 30 мая.

Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.

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