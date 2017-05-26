Манчестерский террорист почти год готовился к атаке

Пятница, 26 мая 2017, 08:09

Предполагаемый исполнитель теракта на концерте в Манчестере Салман Абеди готовился к совершению нападения почти год.

Об этом сообщило издание The Times.

Примерно за 12 месяцев до атаки Абеди открыл банковский счет, который впоследствии использовал, чтобы приобрести гвозди и винты для самодельного взрывного устройства.

Чтобы не вызвать подозрений, он делал покупки в различных магазинах. В частности, в хозяйственной фирме B&Q, которая занимается розничной торговлей, и в компании Screwfix в пригороде Манчестера.

Абеди совершил все покупки до середины апреля, после чего ненадолго уехал в Ливию.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за содеянное.

Исполнителем теракта называют 22-летнего Салмана Абеди. Следствие считает, что Абеди изготовил бомбу сам или с помощью сообщника.