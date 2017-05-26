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Порошенко подписал указ о дополнительных мерах для обеспечения безвиза

Пятница, 26 мая 2017, 15:18
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Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко уточнил, что речь идет о "существенном улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинца по всему европейскому маршруту – от родного города до точки назначения в странах Евросоюза".

"На каком бы участке этого пути не оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвиза. А все сервисы должны быть максимально качественными", - заявил Порошенко.

Он отметил, что позавчера в Луцке провел совещание с участием дипломатов, пограничников, таможенников, транспортников, глав местных администраций. "Мы проанализировали, образно говоря, все узкие места на нашем пути к безвизовой Европе. И по результатам этого совещания я сейчас подпишу указ, где четко отмечено, что еще предстоит сделать для того, чтобы никто не испытывал никаких препятствий на этом пути. Я поздравляю вас с этим", - сказал президент.

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