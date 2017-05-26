Украина была неотъемлемой темой встречи лидеров стран НАТО - дипломат

Пятница, 26 мая 2017, 15:53

Украина и агрессия России были важными вопросами, которые главы государств и правительств стран НАТО обсуждали на своей встрече, прошедшей в четверг в Брюсселе.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок в комментарии Deutsche Welle.

"Украинский вопрос, а также агрессивная политика России было неотъемлемым элементом вчерашней встречи. Я могу уверенно и авторитетно сказать, что Украина вчера звучала очень часто во время кулуарных, официальных обсуждений, в публичных выступлениях", - сказал Божок.

Божок указал на выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга в начале и в конце мероприятия: "Генеральный секретарь НАТО совершенно четко продемонстрировал неизменность и решительность известной политики Альянса в отношении Украины и агрессивных действий России".

Украинский дипломат вспомнил общение с советниками НАТО и стран-членов Альянса, которые помогают реформировать украинские войска.

"Выводы, которые делают эти стратегические советники на сегодня, украинские вооруженные силы 2014 года и 2017 года - совершенно несравнимы. В Украине появились боеспособные вооруженные силы. Если мы продолжим в том же ключе, в котором работаем сейчас, в обозримой перспективе наши вооруженные силы будут отвечать стандартам НАТО", - добавил он.