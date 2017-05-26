Найти
АКТУАЛЬНО

Эстония высылает из страны генконсула и консула РФ в Нарве

Супруг премьера Люксембурга присоединился к групповому фото жен лидеров НАТО

Туск призовет лидеров G7 продолжить политику санкций против России

Москва призвала НАТО отказаться от конфронтации с РФ, "пока не поздно"

Рютте: Сенат Нидерландов поддержит Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Столтенберг: лидеры НАТО обсуждали Украину и ее практическую поддержку




Украина была неотъемлемой темой встречи лидеров стран НАТО - дипломат

Пятница, 26 мая 2017, 15:53
Версия для печати Комментарии

Украина и агрессия России были важными вопросами, которые главы государств и правительств стран НАТО обсуждали на своей встрече, прошедшей в четверг в Брюсселе.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок в комментарии Deutsche Welle.

"Украинский вопрос, а также агрессивная политика России было неотъемлемым элементом вчерашней встречи. Я могу уверенно и авторитетно сказать, что Украина вчера звучала очень часто во время кулуарных, официальных обсуждений, в публичных выступлениях", - сказал Божок.

Божок указал на выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга в начале и в конце мероприятия: "Генеральный секретарь НАТО совершенно четко продемонстрировал неизменность и решительность известной политики Альянса в отношении Украины и агрессивных действий России".

Украинский дипломат вспомнил общение с советниками НАТО и стран-членов Альянса, которые помогают реформировать украинские войска.

"Выводы, которые делают эти стратегические советники на сегодня, украинские вооруженные силы 2014 года и 2017 года - совершенно несравнимы. В Украине появились боеспособные вооруженные силы. Если мы продолжим в том же ключе, в котором работаем сейчас, в обозримой перспективе наши вооруженные силы будут отвечать стандартам НАТО", - добавил он.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:18
США и Япония согласились ужесточить санкции против КНДР
17:04
Город в Сербии просит власти направить к ним больше мигрантов
16:57
РФ обещает ответить на высылку российских дипломатов из Эстонии
16:40
Вашингтон берет на себя ответственность за утечку информации о теракте в Манчестере - Тиллерсон
16:15
В Ираке и Сирии за два месяца убиты три старших боевика ИГИЛ - Пентагон
16:13
Эстония высылает из страны генконсула и консула РФ в Нарве
16:00
фото
Супруг премьера Люксембурга присоединился к групповому фото жен лидеров НАТО
15:53
Украина была неотъемлемой темой встречи лидеров стран НАТО - дипломат
15:49
Военнослужащий США погиб в результате несчастного случая в Сирии
15:30
В порт литовской Клайпеды прибудет группа боевых кораблей НАТО
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель

Make NATO great again: как Трамп договаривался в Брюсселе о военном бюджете для Альянса

За последние восемь лет только три страны-члены Альянса – США, Великобритания и Турция – почти всегда выполняли этот норматив. А сейчас Трамп обещает дополнительное переоснащение американского военного ведомства. Несложно догадаться, какой будет реакция Москвы...

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Ужин последней надежды. Способен ли ЕС остановить конфликт на Балканах

Новых лекарств для Западных Балкан у ЕС нет. Остается только "воспитательная работа" – попытка убедить элиты региона, что мир и сотрудничество лучше распрей и войн. Но Брюссель не готов дать главный "приз", которого в регионе ждут уже полтора десятка лет – начать реальную процедуру вступления в ЕС.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  