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Эстония высылает из страны генконсула и консула РФ в Нарве

Пятница, 26 мая 2017, 16:13
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Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву о том, что они должны покинуть Эстонию.

Об этом сообщает Postimees.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова подтвердила эту информацию, но не стала ее комментировать. Посольство России в Эстонии также не прокомментировало эту информацию.

В какой срок дипломаты должны покинуть Эстонию, также пока неизвестно.

Бывший генеральный директор Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Райво Аэг сказал, что обычно такие действия связаны с подозрениями в шпионаже.

"Обычно, если дипломат начинает работать против страны, в которой он аккредитован, то не остается ничего другого, как объявить его персоной нон грата и выслать из страны", - сказал Аэг.

По его словам, россияне могут ответить на этот шаг высылкой любого эстонского дипломата.

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