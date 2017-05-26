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Полиция задержала большинство причастных к теракту в Манчестере

Пятница, 26 мая 2017, 19:37
Версия для печати Комментарии

Британская полиция задержала большую часть членов группировки, причастных к организации теракта на стадионе в Манчестере.

Об этом сообщает The Guardian.

Десять человек находятся под стражей в рамках расследования теракта. Согласно информации источника, среди арестованных - три кузена предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Помощник комиссара Марк Роули сказал, что обвинения предъявляются членам сети, которые якобы помогли Ябеди.

Роули не исключил, что на свободе в настоящее время могут находиться другие члены преступной сети, потому возможны новые задержания.

Он добавил, что полиция провела проверку безопасности на более чем 1300 обьектах по всей стране.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Террористическая группировка "Исламское государство"взяла на себя ответственность за содеянное.

Исполнителем теракта называют 22-летнего Салмана Абеди. Следствие считает, что Абеди изготовил бомбу сам или с помощью сообщника.

По сообщениям СМИ, Салман Абеди готовился к совершению нападения почти год.

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