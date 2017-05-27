Эстония обсуждает с США возможность участия в коалиции против ИГИЛ

Суббота, 27 мая 2017, 10:06

Эстония проводит консультации с США и другими партнерами о присоединении к международной коалиции, которая борется с "Исламским государством".

Об этом заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахна, сообщает портал ERR.

"Сейчас, когда на саммите НАТО было решено усилить действия против ИГИЛ в Ираке, Эстония должна взвесить отправления боевого подразделения для борьбы с этим террористическим группировкам", – сказал он.

"Мы осуществляем небольшие тренировочные миссии, которые имеют важное значение, это миротворческие миссии, однако у нас не было военной миссии, нужно к этому подготовиться. Еще слишком рано о чем-то говорить, однако не секрет, что мы проводим консультации с США и другими партнерами относительно того, каким должен быть наш вклад (в борьбе с ИГИЛ)" - пояснил Цахна.

Эстония принимает участие в тренировочной миссии в Ираке, куда направила десять своих военнослужащих. Кроме того, парламент обсуждает вопрос об отправке еще пятерых инструкторов для подготовки медиков и саперов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может присоединиться к коалиции против ИГИЛ, но не рассматривает возможность участия в военных операциях.