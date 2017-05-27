В Британии задержали еще двух подозреваемых по делу о теракте в Манчестере

Суббота, 27 мая 2017, 13:27

Британская полиция провела в субботу дополнительные рейды в рамках расследования теракта в Манчестере и задержала еще двух подозреваемых.

Об этом сообщает Agence France press.

Двое мужчин в возрасте 20 и 22 лет были задержаны на севере Манчестера утром в субботу после того как полиция прибегла к контролируемого взрыва, чтобы попасть в помещение, где находились подозреваемые.

Таким образом, количество подозреваемых по делу о теракте возросло до 11 человек.

Среди задержанных также отец и брат Салмана Абеди, который является вероятным исполнителем теракта на стадионе в Манчестере.

Как известно, в результате теракта погибли 22 человека и 116 получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".