В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

Власти Великобритании приняла решение снизить уровень террористической угрозы.
Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает Reuters.
Уровень угрозы был изменен с "критического" на "очень серьезный", что означает довольно высокую вероятность терактов.
В результате этого решения с улиц британских городов будут отозваны военные, которые оказывали помощь полиции.
Решение понизить уровень угрозы было принято по итогам рейдов, проведенных правоохранительными органами после теракта на стадионе в Манчестере.
Как известно, в результате теракта погибли 22 человека и 116 получили ранения.
Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".