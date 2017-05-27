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В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

Суббота, 27 мая 2017, 14:23
Версия для печати Комментарии

Власти Великобритании приняла решение снизить уровень террористической угрозы.

Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает Reuters.

Уровень угрозы был изменен с "критического" на "очень серьезный", что означает довольно высокую вероятность терактов.

В результате этого решения с улиц британских городов будут отозваны военные, которые оказывали помощь полиции.

Решение понизить уровень угрозы было принято по итогам рейдов, проведенных правоохранительными органами после теракта на стадионе в Манчестере.

Как известно, в результате теракта погибли 22 человека и 116 получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

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