British Airways возобновляет работу после компьютерного сбоя

Воскресенье, 28 мая 2017, 12:26

Авиакомпания British Airways, которая накануне отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик из-за компьютерного сбоя, планирует работать 28 мая в штатном режиме.

Об этом сообщается на сайте British Airways.

В пресс-службе компании предупредили, что несмотря на восстановление работы электронных систем, в расписании полетов могут наблюдаться определенные изменения.

"На данном этапе мы стремимся работать по нормальном расписании рейсов из Гэтвика и касательно большинства услуг в Хитроу. Пожалуйста, не приезжайте в аэропорт без подтверждения бронирования", - говорится в сообщении.

Авиакомпания также расширила свою политику в отношении бронирования, пообещав пассажирам возможность перебронировать билет вплоть до 10 июня.

"Если вы должны были лететь в/из аэропорта Хитроу или Гетвик в воскресенье, 28 мая, или в понедельник, 29 мая, и решили не лететь, даже если ваш рейс действующий, вы можете перебронировать билет вплоть до 10 июня", - сообщили в British Airways.

Напомним, накануне Авиакомпания British Airways отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик из-за компьютерного сбоя.