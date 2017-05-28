Полиция обнародовала новые фотографии манчестерского террориста

Полиция Манчестера опубликовала фотографии террориста-смертника Салмана Абеди - кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали его в день совершения теракта, в результате которого погибли 22 человека.
Об этом сообщает The Independent.co.uk.
На кадрах - неприметный Салман Абеди, одетый в джинсы и темную куртку, перед убийством 22 человек.
На фото также заметно, что Абеди имел рюкзак, в котором, возможно, переносил бомбу.
Сообщается, что полиция Манчестера не сообщила, где и когда велась съемка.
Напомним, британская полиция провела в субботу дополнительные рейды в рамках расследования теракта в Манчестере и задержала еще двух подозреваемых.
Таким образом, количество подозреваемых по делу о теракте возросло до 11 человек.
Среди задержанных также отец и брат Салмана Абеди, который является вероятным исполнителем теракта на стадионе в Манчестере.
Как известно, в результате теракта погибли 22 человека и 116 получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".