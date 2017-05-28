Найти
АКТУАЛЬНО

Брат манчестерского террорист планировал нападение на немецкого дипломата

Трамп создаст оперативный центр для решения кризиса в деле о связях с РФ - СМИ

США отправляют третий авианосец для сдерживания КНДР - СМИ

G7 пригрозила России дополнительными санкциями за ее действия в Украине

В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

Зять Трампа предлагал послу РФ создать секретный канал связи с Кремлем – СМИ




В Турции со времени переворота задержаны 154 тыс. человек, более 50 тыс. под стражей

Воскресенье, 28 мая 2017, 17:46
Версия для печати Комментарии

В Турции со времени попытки государственного переворота задержаны 154 694 человеа, 50 136 человек находятся в заключении по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки переворота 15 июля.

Об этом идет речь в данных источников Министерства юстиции Турции, сообщает Turkish Minute.

Согласно данным, среди 50 136 лиц, которые находятся в тюрьме есть: 2 431 судья и прокурор, 104 члены Верховного Суда, 41 член Государственного совета, двое членов Конституционного Суда, трое членов Верховного совета судей и прокуроров, 6 982 военнослужащих, в том числе 167 генералов, 8 816 полицейских, 23 губернаторов, 72 вице-губернаторов, 112 районных губернаторов и 31 550 гражданских лиц и государственных служащих.

Решение об отмене уголовного преследования было вынесено в отношении 2 763 человек из 154 694 подозреваемых.

В общей сложности 45 708 задержанных были освобождены судом условно, 12 753 были отпущены сотрудниками полиции и прокуратуры, 7 430 были освобождены из-за отсутствия доказательств, среди них 1 312 военнослужащих, 1 247 полицейских, девять вице-губернаторов, трое губернаторов и другие.

Сообщается, что 7 112 человек находятся в розыске.

Как известно, неудачная попытка переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Тогда погибло более 200 человек.

Турецкая власть обвиняет в организации переворота оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:46
В Турции со времени переворота задержаны 154 тыс. человек, более 50 тыс. под стражей
17:10
США могут расширить запрет на ноутбуки на международных рейсах
16:45
Делегация Украины передала ПА НАТО доклад о связи РФ с ИГИЛ и ХАМАС
16:31
Глава МИД Грузии: нам не нужен ПДЧ НАТО, наша цель - членство в Альянсе
16:07
Меркель недовольна переговорами с Трампом по климату на саммите G7
15:23
Брат манчестерского террорист планировал нападение на немецкого дипломата
14:48
Во Франции вандалы осквернили могилу Шарля де Голля
14:21
Наступление армии Ирака в Мосуле осложняется из-за смертников и снайперов ИГИЛ
13:34
Члены сети манчестерского террориста могут до сих пор быть на свободе - глава МВД Британии
12:58
Фото
Полиция обнародовала новые фотографии манчестерского террориста
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель

Make NATO great again: как Трамп договаривался в Брюсселе о военном бюджете для Альянса

За последние восемь лет только три страны-члены Альянса – США, Великобритания и Турция – почти всегда выполняли этот норматив. А сейчас Трамп обещает дополнительное переоснащение американского военного ведомства. Несложно догадаться, какой будет реакция Москвы...

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Ужин последней надежды. Способен ли ЕС остановить конфликт на Балканах

Новых лекарств для Западных Балкан у ЕС нет. Остается только "воспитательная работа" – попытка убедить элиты региона, что мир и сотрудничество лучше распрей и войн. Но Брюссель не готов дать главный "приз", которого в регионе ждут уже полтора десятка лет – начать реальную процедуру вступления в ЕС.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  