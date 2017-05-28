В Турции со времени переворота задержаны 154 тыс. человек, более 50 тыс. под стражей

Воскресенье, 28 мая 2017, 17:46

В Турции со времени попытки государственного переворота задержаны 154 694 человеа, 50 136 человек находятся в заключении по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки переворота 15 июля.

Об этом идет речь в данных источников Министерства юстиции Турции, сообщает Turkish Minute.

Согласно данным, среди 50 136 лиц, которые находятся в тюрьме есть: 2 431 судья и прокурор, 104 члены Верховного Суда, 41 член Государственного совета, двое членов Конституционного Суда, трое членов Верховного совета судей и прокуроров, 6 982 военнослужащих, в том числе 167 генералов, 8 816 полицейских, 23 губернаторов, 72 вице-губернаторов, 112 районных губернаторов и 31 550 гражданских лиц и государственных служащих.

Решение об отмене уголовного преследования было вынесено в отношении 2 763 человек из 154 694 подозреваемых.

В общей сложности 45 708 задержанных были освобождены судом условно, 12 753 были отпущены сотрудниками полиции и прокуратуры, 7 430 были освобождены из-за отсутствия доказательств, среди них 1 312 военнослужащих, 1 247 полицейских, девять вице-губернаторов, трое губернаторов и другие.

Сообщается, что 7 112 человек находятся в розыске.

Как известно, неудачная попытка переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Тогда погибло более 200 человек.

Турецкая власть обвиняет в организации переворота оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США.