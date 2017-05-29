Депутат из Черногории задержали в московском аэропорту и депортируют из РФ

Понедельник, 29 мая 2017, 08:54

Представитель Демократической партии социалистов Черногории Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту "Домодедово".

Об этом сообщает черногорский сайт Vijesti со ссылкой на информацию из окружения политика.

По данным издания, Вукович был задержан "по политическим причинам". Ему было объявлено, что он является "персоной нон грата".

У Вуковича изъяли паспорт и сказали, что вернут его, когда утром будут сажать на самолет в Тиват. Задержание произошло около 19:30 и в течение двух часов политику не позволяли позвонить в посольство.

Вукович как представитель парламента Черногории с другим сотрудником ездил в Минск. Его помощник остался в Москве, но не был задержан.

Когда посол Черногории узнал о ситуации и связался с российским коллегой в Подгорице, тот сказал, что он "не верит, что это происходит", и что он не может ничего с этим поделать "потому что уже слишком поздно".

Сообщается также, что Вуковича несколько часов держали в "нейтральной зоне" аэропорта без воды и туалета, состояние его здоровья ухудшилось. Лишь после полуночи сотрудники посольства смогли передать ему лекарства.

Вукович является депутатом парламента Черногории и входит в одну из ведущих политических сил страны.