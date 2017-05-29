Молдова объявила пятерых российских дипломатов персонами нон-грата

Понедельник, 29 мая 2017, 19:49

Пятеро дипломатов посольства РФ в Молдове объявлены персонами нон-грата, им предписано покинуть Молдову.

Об этом сообщает Realitatea.

Информацию о том, что пятеро российских дипломатов объявлены персонами нон-грата, подтвердил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин. Ноту о выдворении было отправлено в посольство России в понедельник во второй половине дня.

Имен дипломатов не называют. По информации издания Newsmaker, один из них является помощником военного атташе посольства России в Молдове Александра Грудина.

Александр Грудин замешан в деле бывшего депутата от Демпартии Юрия Болбочану, которого у молодого арестовали за шпионаж и измену Родине.

Напомним, в пятницу 26 мая Эстония заявила о выдворении из страны двух российских дипломатов.