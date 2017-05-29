Додона возмутило выдворение российских дипломатов из Молдовы

Понедельник, 29 мая 2017, 20:35

Президента Молдовы Игоря Додона возмутило объявление персонами нон-грата пятерых российских дипломатов, он считает, решение о выдворении русских было одобрено на заказ Запада.

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

"Правительство предприняло возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации. Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов", - написал Додон.

Он назвал этот шаг "недружественным" и "категорически осудил" решение, которое, по его мнению, угрожает российско-молдавским отношениям.

"Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдавско-российских отношений", - написал Додон.

Додон считает, что решение о выдворении российских дипломатов было принято по заказу Запада.

"Предупреждаю со всей ответственностью эту власть, что принятое ею решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным", - добавил Додон.

Напомним, пятеро дипломатов посольства РФ в Молдове объявлены персонами нон-грата, им предписано покинуть страну.