Еврокомиссия: Шенген должен вернуться к полноценному функционированию за полгода

Среда, 03 мая 2017, 09:44

Еврокомиссия рекомендует продлить контроль на внутренних границах некоторых стран ЕС, введенный в связи с миграционным кризисом. В то же время в следующие полгода Шенген должен вернуться к полноценному функционированию.

О таком решении говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

В Еврокомиссии отмечают стабилизацию ситуации на границах и рекомендуют поэтапно отменять внутренние проверки.

"Комиссия рекомендует Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии поэтапно отменить временные меры контроля, действующие сегодня на некоторых внутренних границах, в течение следующих шести месяцев", - говорится в сообщении, обнародованном 2 мая.

Таким образом, в течение следующих полгода контроль должен осуществляться только в крайних обстоятельствах.

"Благодаря нашим совместным усилиям наши внутренние границы стали сильнее и безопаснее. Это означает, что через шесть месяцев мы должны вернуться к полноценному функционированию Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля", - подчеркнул первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Напомним, ранее на продолжении проверок на своих внутренних границах настаивала Австрия.