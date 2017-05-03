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Макрон значительно впереди, однако поддержка Ле Пен уже превышает 40% – опрос

Среда, 03 мая 2017, 16:40
Версия для печати Комментарии

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон уверенно выигрывает второй тур выборов президента Франции, однако поддержка кандидата от ультраправых Марин Ле Пен выросла до 41%.

Об этом говорится в результатах опроса Cevipof, проведенного Ipsos Sopra-Steria, сообщает издание Le Monde.

За Макрона во время второго тура выборов президента Франции готовы проголосовать 59% избирателей, тогда как за Ле Пен – 41%.

В онлайн-опросе, который был проведен с 30 по 1 мая, приняли участие 13 742 человека.

Однако, согласно новому опросу OpinionWay, результаты которого публикует Le Figaro, Макрона готовы поддержать 60% избирателей, тогда как Ле Пен – 40%.

Как известно, лидеры первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен сойдутся в теледебатах сегодня, 3 мая.

Напомним, недавно сообщалось, что кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победит свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре выборов с результатом 61%.

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