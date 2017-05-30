Макрон о встрече с Путиным: нас разделяют противоречия

Вторник, 30 мая 2017, 07:36

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без открытого и искреннего диалога прогресса в украинском и сирийском вопросе не будет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы провели прямой, откровенный обмен мнениями. Я сказал все, что думал президенту Путину. Нас разделяют общие противоречия. Мы видим, как строить совместные действия. Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому вопросу", - написал Макрон.

Напомним, вчера Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта на востоке Украины санкции против России нужно усилить. Он также призвал как можно скорее провести переговоры в "нормандском формате".

Также президент Франции назвал телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik "органами лживой пропаганды".