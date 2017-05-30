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НАТО предлагает "Укроборонпрому" участие в своих тендерах

Вторник, 30 мая 2017, 11:03
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Агентство НАТО по поддержке и снабжению выступило с предложением включить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины в список производителей продукции оборонного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Таким образом, государственный концерн "Укроборонпром" может получить разрешение на участие в тендерах на поставку товаров и услуг в интересах стран-членов и партнеров НАТО в рамках программы "Несистемные брокерские услуги", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Внедрение стандартов НАТО в производство и разработку новой техники для совместимости с ВВТ стран-членов Альянса является необратимым вектором развития и реформирования Государственного концерна "Укроборонпром", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов.

В миссии Украины при НАТО отметили, что Украина стала первой среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложена такая возможность.

Сообщается, что уже начата подготовка соответствующих дополнений к договорно-правовой базе для регулирования сотрудничества Украины с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

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