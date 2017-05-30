МИД РФ обвинил ЕС в "визовом геноциде" крымчан

Вторник, 30 мая 2017, 13:17

Россия снова обвинила ЕС в "визовом геноциде" крымчан, которые должны получать визы только в диппредставительствах в Украине.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков, передает РИА "Новости".

"У нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не поднимали эту тему - прежде всего, это визовой геноцид, который ввели против крымчан в Евросоюзе", - сказал он.

Мешков заявил, что Москва ведет "тяжелые бои" с Брюсселем по этой проблеме.

Жители Крыма могут получить визу для въезда в страны ЕС только через дипломатические представительства в Украине.

Стоит отметить, что термин "визовый геноцид" раскручивается российскими пропагандистскими СМИ еще с конца прошлого года.