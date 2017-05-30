В МИД РФ возмутились за голландский народ из-за "антироссийской" ассоциации

Вторник, 30 мая 2017, 19:14

В МИД РФ считают, что голландский народ "обвели вокруг пальца", ратифицировав Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

"Фактически, голландский народ, сказавший" нет "ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, которые в очередной раз взяли на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сути Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном ", - заявила Захарова.

"Вполне предсказуемо на недавних дебатах все снова свелось к бездоказательным утверждениям о провокационных действиях Москвы, призывам к общеевропейской солидарности перед лицом мифической" российской угрозы ", добавила она, комментируя кампанию в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации.

Напомним, в феврале СМИ выяснили, чтоиз кампании против ассоциации с Украиной, которая активно велась в 2015-2016 годах, торчат "русские уши". В частности, в расследовании New York Times говорится, что вместе с агитаторами против ассоциации работала "украинская команда" - группа эмигрантов, чьи симпатии были на стороне России. (Подробнее об этом - в расследовании "Как фальшивые украинцы повлияли на референдум в Нидерландах").

Как известно, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал во вторник за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По предварительным подсчетам, 50 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения, 25 были против.

Теперь ратификационные грамоты должны передать на подпись королю Нидерландов, а затем отправить в Брюссель.