Украинцев нет среди жертв теракта в Кабуле - МИД

Среда, 31 мая 2017, 11:51

Украинцев среди жертв теракта в Кабуле нет - об этом свидетельствуют предварительные данные, имеющиеся в распоряжении украинского МИД.

Об этом заявил представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации, украинцев среди жертв нет. Однако эта информация еще требует уточнения и сейчас проверяется", - сказал Кирилич.

Напомним, в среду утром террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль неподалеку от посольства Германии в Кабуле.

По последним данным, при теракте погибли не менее 80 человек, более 350 ранены. Среди раненых есть сотрудники посольства Германии.