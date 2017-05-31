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Украинцев нет среди жертв теракта в Кабуле - МИД

Среда, 31 мая 2017, 11:51
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Украинцев среди жертв теракта в Кабуле нет - об этом свидетельствуют предварительные данные, имеющиеся в распоряжении украинского МИД.

Об этом заявил представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации, украинцев среди жертв нет. Однако эта информация еще требует уточнения и сейчас проверяется", - сказал Кирилич.

Напомним, в среду утром террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль неподалеку от посольства Германии в Кабуле.

По последним данным, при теракте погибли не менее 80 человек, более 350 ранены. Среди раненых есть сотрудники посольства Германии.

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