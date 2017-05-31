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Янукович и Азаров не смогут воспользоваться безвизом с ЕС - МИД

Среда, 31 мая 2017, 13:21
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Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министр Николай Азаров, скрывающиеся в России от украинского правосудия и находящиеся под санкциями Евросоюза, не смогут воспользоваться правом на безвизовые поездки в страны ЕС.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, сообщает УНИАН.

"Я думаю, что нет. Я думаю, что дальше тех городов, где они сейчас находятся, они вряд ли рискнут уехать", - сказала Беца.

По ее словам, если бывшие украинские чиновники приедут в Украину, чтобы оформить биометрический паспорт, то "будут сразу же привлечены к ответственности".

Она напомнила, что многим представителям бывшей власти из окружения Януковича запрещен въезд в Евросоюз.

Напомним, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Януковича и 15 бывших украинских чиновников.

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