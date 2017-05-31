В Газпроме "изучают" решение арбитража, но верят, что оно "промежуточное"

Среда, 31 мая 2017, 20:46

Российская нефтегазовая компания "Газпром" заявила, что пока изучает решение Стокгольмского арбитража по рассмотрению между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" и считает, что такое решение является "промежуточной" стадией арбитражного процесса.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

"Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня", - говорится в сообщении.

В ходе телефонной конференции заместитель начальника юридического департамента "Газпрома" Сергей Коваль сообщил, что компания изучает промежуточное решение Стокгольмского арбитража.

По его словам, решение не содержит конкретных цифр и посвящено решению принципиальных юридических вопросов.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение Стокгольмского трибунала в споре между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" чистой победой Украины над энергетической агрессией Российской Федерации.

Отметим, что "Газпром" не сразу прокомментировал решение Стокгольмского арбитража, согласно которому было полностью отменено требование НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати".

Детальнее о споре в Стокгольме читайте в публикации "Накануне решения в Стокгольме: что станет победой Украины в споре с Газпромом?"