Германия предостерегает Кремль от вмешательства в предстоящие выборы

Пятница, 05 мая 2017, 11:18

Руководитель разведки Германии Ханс-Георг Маассен предостерег Кремль от принятия политического решения о возможном вмешательстве в немецкие выборы путем хакерских атак.

Об этом сообщает Euobserver.

Предостережение прозвучало, учитывая доказательства массового похищения информации российским ГРУ во время хакерского нападения на Бундестаг в 2015 году. Нападение, по словам Маассена, было осуществлено в соответствии с политическим решением Кремля.

"Мы признаем, что эта кампания управлялась Россией. Наш противник пытается генерировать информацию, которая может быть использована для дезинформации или влияния на операции", - отметил Маассен.

Выступая на конференции в Потсдаме, Маассен отметил, что во время хакерских атак 2015 года был украден большой массив данных, которые касаются немецких депутатов. Такой сценарий может повториться на парламентских выборах, которые состоятся в Германии в сентябре.

"Мы ожидаем дальнейшие атаки и внимательно следим за угрозами", - предостерег Маассен.

Руководитель немецкой разведки также обвинил Россию в открытой кампании дезинформации, направленной против немецких избирателей.