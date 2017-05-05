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Четыре страны присоединились к санкциям ЕС за угрозу территориальной целостности Украины

Пятница, 05 мая 2017, 19:26
Версия для печати Комментарии

Четыре страны присоединились к решению Совета ЕС продлить до 15 сентября 2017 года санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, участница Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

По словам Могерини, эти страны обязались обеспечить соответствие своих национальных политик до упомянутого решения Совета ЕС.

"ЕС принял к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в заявлении.

Как известно, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Ограничительные меры включают в себя замораживание счетов и запрет на въезд.

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